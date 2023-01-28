Трактор столкнулся с Lexus на брянской трассе

Трактор и Lexus столкнулись на трассе в Климовском районе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции района.

На автодороге «Климово — Чуровичи» в Климовском районе произошла авария. На трассе столкнулись трактор «МТЗ» и автомобиль Lexus. От удара рабочая техника перевернулась.

Водитель трактора с травмами попал в больницу посёлка Климово.

Полицейские устанавливают причины аварии.