Три человека пострадали в ДТП в Рогнединском районе

Молодой водитель, 17-летняя девушка и 60-летняя женщина получили травмы в аварии на брянской трассе. Подробности происшествия сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 16 км автодороги «Орел — Брянск — Смоленск — Дубровка — Рогнедино» в Рогнединском районе. По информации ГИБДД, 21-летний водитель на «ВАЗ-21144» при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Focus.

Автомобилист из отечественной легковушки получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его 17-летняя пассажирка с переломом костей таза, ушибом легкого, ссадинами и травматическим шоком также попала в больницу. Кроме того, госпитализирована и 60-летняя пассажирка Ford с множественными травмы, ушибом грудной клетки и переломом руки.

В момент ДТП 21-летний водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Полицейские проводят проверку.