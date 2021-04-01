Три человека ранены в ДТП под Дятьково

В Дятьковском районе столкнулись две машины.

Три человека получили травмы в результате аварии на 12-м километре дороги Дятьково – Бытошь. Как сообщает областная ГИБДД, ДТП произошло 31 марта около 9.45.

39-летний водитель Audi A4, двигаясь от поселка Ивот в сторону Дятьково, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21703» под управлением 64-летнего водителя. В результате столкновения «ВАЗ» перевернулся.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с множественными переломами ребер. У его 59-летней пассажирки перелом большой берцовой кости со смещением – она также находится в больнице. 61-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с переломом грудины.