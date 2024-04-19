Три единицы оружия и 24 боеприпаса изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время стражи порядка выявили девять фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Правоохранители возбудили одно уголовное дело. По четырёхм фактам проходят экспертизы.

Кроме того, три человека сдали оружие добровольно. Ещё полицейские обнаружили боеприпас времен войны.

Из незаконного оборота изъяты три единицы гладкоствольного и холодного оружия и 24 боеприпаса.