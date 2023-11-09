Три легковушки столкнулись на брянской трассе

Молодой водитель пострадал при столкновении трёх легковушек на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 96 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Карачевском районе. 18-летняя женщина не справилась с управлением Toyota Corolla. Иномарка задела обочину и выехала на встречную полосу. Toyota столкнулась с Mazda 6 и Renault Sandero. Renault от удара съехал в кювет. 23-летний водитель последней попал в больницу с ушибом тазобедренного сустава и сотрясением головного мозга.

Инспекторы выяснили, что 18-летняя автомобилистка за рулём менее года. А к административной ответственности за нарушения ПДД она привлекалась уже более 10 раз.