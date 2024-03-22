Три машины столкнулись на брянской трассе
Мужчина пострадал при столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 408 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 45-летний водитель за рулём Ford Fusion не учел дистанцию и врезался во впереди двигавшийся автомобиль «Лада Гранта». Отечественную легковушку отбросило на грузовик. Водитель последнего скрылся с места аварии.
36-летний пассажир «Лада Гранта» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.
По факту аварии полиция проводит проверку.
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