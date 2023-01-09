Три жительницы Брянска попались на обман с быстрым заработком

Почти три с половиной миллиона отдали мошенникам три жительницы областного центра, желая заработать на акциях. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Советского района Брянска. Она рассказала, что связалась с якобы экспертом по инвестициям. Собеседник предложил женщине выгодно купить акции и заработать на инвестициях. 2 600 000 рублей пенсионерка перевела неизвестному за приобретения ценных бумаг. После чего эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё две жительницы областного центра. Они желали выгодно вложить 493 000 и 345 000 рублей. Но лишились денег, поверив мошеннику.