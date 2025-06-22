Трое подростков на машине перевернулись на брянской трассе

Трое подростков перевернулись в машине на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Климовском районе на 40-м км автомобильной дороги регионального значения «Климово — Стародуб» произошла авария. 16-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Jetta. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Юный водитель получил травмы. Его госпитализировали. Две пассажирки в возрасте 14 и 16 лет телесных повреждений не получили.

На водителя инспекторы составили административные материалы за отсутствие прав и не пристёгнутый ремень безопасности.