Трёх судебных приставов обвиняют в получении взятки

Трёх судебных приставов сотрудники ФСБ задержали за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о даче и получении крупной взятки в крупном размере. В преступлении подозревают начальника Бежицкого районного отдела судебных приставов города Брянска, двух сотрудников регионального управления Федеральной службы судебных приставов, а также предпринимателя из областного центра
По версии следствия, с февраля по ноябрь 2022 года начальник получил 530 тысяч рублей от двоих предпринимателей. За деньги он обещал одному ускорить процесс возвращения долга, а другому – прекратить исполнительное производство.Взятку передавали судебные приставы.
Преступление выявили оперативники УФСБ и службы собственной безопасности УФССП по Брянской области. При передачи очередной взятки подозреваемых взяли с поличным.
Начальника судебных приставов и одного из посредников суд отправил в сизо на время следствия.
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