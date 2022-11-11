Трёх судебных приставов обвиняют в получении взятки

Трёх судебных приставов сотрудники ФСБ задержали за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о даче и получении крупной взятки в крупном размере. В преступлении подозревают начальника Бежицкого районного отдела судебных приставов города Брянска, двух сотрудников регионального управления Федеральной службы судебных приставов, а также предпринимателя из областного центра

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2022 года начальник получил 530 тысяч рублей от двоих предпринимателей. За деньги он обещал одному ускорить процесс возвращения долга, а другому – прекратить исполнительное производство.Взятку передавали судебные приставы.

Преступление выявили оперативники УФСБ и службы собственной безопасности УФССП по Брянской области. При передачи очередной взятки подозреваемых взяли с поличным.

Начальника судебных приставов и одного из посредников суд отправил в сизо на время следствия.