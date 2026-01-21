У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики

У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о хранении наркотиков. Приговор выслушает 40-летний житель Клинцов.

По версии следствия, 11 апреля 2025 года сотрудники полиции пресекли деятельность незаконного игорного клуба. В помещении игорного заведения был и фигурант. Правоохранители изъяли у мужчины металлический брелок с завинчивающейся крышкой. Внутри находился порошок. Эксперты выяснили, что это – наркотическое средство кокаин, массой 0,332 грамма.