Криминал

У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики

2026, 21 января 17:32
У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики
У посетителя незаконного игрового клуба в Клинцах полицейские изъяли наркотики. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о хранении наркотиков.  Приговор выслушает 40-летний житель Клинцов. 

По версии следствия, 11 апреля 2025 года сотрудники полиции пресекли деятельность незаконного игорного клуба. В помещении игорного заведения был и фигурант. Правоохранители изъяли у мужчины металлический брелок с завинчивающейся крышкой. Внутри находился порошок. Эксперты выяснили, что это – наркотическое средство кокаин, массой 0,332 грамма.

