У строителей моста через Десну на Брянщине погибли двое рабочих

Несчастные случаи с тремя рабочими, два из которых оказались смертельными и один — тяжелым, произошли на Брянщине с персоналом подрядной организации «Орелдорстрой».

Все обстоятельства и причины трагедии выясняет госинспекция труда в Брянской области.

По предварительной информации, водитель спецтехники ковшом зацепил провод. В результате кабина оказалась под напряжением.

Где разыгралась трагедия, не сообщается. Но в нашем регионе компания строит Славянский мост через Десну в центре Брянска. Ранее ее раскритиковал за медлительность губернатор Александр Богомаз.