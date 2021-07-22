У устроивших ДТП под Унечей водители взяли кровь на алкоголь

В ГИБДД сообщили о трех пострадавших.

В Брянской ГИБДД рассказали подробности аварии, которая произошла в Унечском районе. 21 июля около 16.35 на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Унеча столкнулись «ВАЗ-217020» и Hyundai Sonata.

53-летний водитель «ВАЗа» при обгоне на перекрестке врезался в Hyundai Sonata под управлением 80-летнего водителя, поворачивавшего налево.

Водитель «ВАЗа» получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом двух ребер и ссадины лица. Его 50-летнюю пассажирку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, ссадинами лица и ушибом правого плеча.

Водителя иномарки госпитализировали с ушибами, ссадинами левого локтевого сустава, закрытым перелом четырех ребер и закрытым переломом суставной впадины тазобедренного сустава.

Для определения состояния опьянения у водителей взяли кровь на анализ.