Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома

2026, 05 октября 10:36

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателем Гомельского облисполкома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Минске губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили перспективы дальнейшей работы и сотрудничества, направленное на развитие двух регионов.

Гомельская область – это основной партнер Брянской области. Товарооборот за семь месяцев 2026 года увеличился на 34% к аналогичному периоду 2025. Также успешно работают совместные предприятия успешно работают.

«Термотрон-Завод» реализует в Беларуси совместно с Гомельским электротехническим заводом инвестиционный проект по созданию инфраструктуры для обслуживания железнодорожных путей. Есть и обратные примеры, когда белорусские предприятия открывают свои филиалы на территории Брянской области. Это «Брянсксельмаш», который выпускает сельскохозяйственную технику, «Амкодор» — дорожную и коммунальную технику, и оба производства уже полностью локализованы», — отметил Егор Ковальчук.