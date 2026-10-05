Более четырёх километров трассы в Брянском районе обновили по нацпроекту

2026, 05 октября 13:33

Более четырёх километров трассы в Брянском районе обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе завершился капитальный ремонт трассы Сельцо – Новониколаевка. 4,5 километра дороги обновила подрядная организация ООО «СК Стройгрупп».

Специалисты отремонтировал водопропускные трубы, пересечения и примыкания к дороге. Также рабочие уложили на проезжую часть новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Подрядчик укрепил обочины, привёл в порядок остановочные и посадочные площадки. Старую автобусную остановку рабочие убрали. Теперь ожидать трап норт пассажиры буду в новом автопавильоне.

В завершении ремонта специалисты установили новые дорожные знаки и нанесли разметку со световозвращающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».