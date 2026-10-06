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Молодой брянец отправился в колонию за хищение денег и паспорта у пенсионерки

2026, 06 октября 18:31
Молодой брянец отправился в колонию за хищение денег и паспорта у пенсионерки
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Молодой брянец отправился в колонию за хищение более 3,8 млн рублей и паспорта у 96-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с проникновением в жилище и хищении паспорта. На скамье подсудимых оказался 21-летний житель города Дятьково.

В мае 2026 года фигурант забрался в дом 96-летней пенсионерки в деревне Сосновка. Из-под матраса она забрал сумку, в которой находились более 3,8 млн рублей, паспорт и личные документы. В июле обвиняемый проник в дом ещё раз. Из хозяйственных построек он забрал имущество сына потерпевшей. Ущерб превысил 18 тысяч рублей.

Суд отправил виновного на четыре с половиной года в колонию строгого режима. Также с молодого человека взыскана сумма причинённого ущерба и компенсация морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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