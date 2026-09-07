Уголовное дело о незаконной добыче лося рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной охоте. Приговор выслушают двое жителей города Клинцы и двое жителей Красногорского района.
По версии правоохранителей, в декабре 2025 года фигуранты на автомобиле «УАЗ» приехали в лес в Красногорском районе. Из карабина «Вепрь-308 Супер» они убили лося. Животное они вывезли на автомобиле. Животному миру региона причинён ущерб на 240 тысяч рублей.
Фигуранты ущерб возместили. На автомобиль и карабины наложен арест.