Брянский спикер встретился с директором «Газпром газораспределение Брянск» и «Газпром межрегионгаз Брянск»

2026, 07 сентября 13:50

Брянский спикер встретился с директором «Газпром газораспределение Брянск» и «Газпром межрегионгаз Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

4 сентября председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Брянск» и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Алексеем Киреенко. Они обсудили вопрос газификации Брянской области.

Два предприятия обеспечивают доставку газа от магистрали до конечного потребителя. «Газпром газораспределение Брянск» строят и обслуживают газопроводы, подключают новые объекты, проводят техобслуживание оборудования. «Газпром межрегионгаз Брянск» обеспечивает прозрачность расчетов и стабильность поставок. Это напрямую влияет на качество жизни людей и устойчивость экономики. Оба предприятия обеспечивают надежное газоснабжение Брянской области.