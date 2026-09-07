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Общество

Брянский спикер встретился с директором «Газпром газораспределение Брянск» и «Газпром межрегионгаз Брянск»

2026, 07 сентября 13:50
Брянский спикер встретился с директором «Газпром газораспределение Брянск» и «Газпром межрегионгаз Брянск»
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Брянский спикер встретился с директором «Газпром газораспределение Брянск» и «Газпром межрегионгаз Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

4 сентября председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Брянск» и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Алексеем Киреенко. Они обсудили вопрос газификации Брянской области.

Два предприятия обеспечивают доставку газа от магистрали до конечного потребителя. «Газпром газораспределение Брянск» строят и обслуживают газопроводы, подключают новые объекты, проводят техобслуживание оборудования. «Газпром межрегионгаз Брянск» обеспечивает прозрачность расчетов и стабильность поставок. Это напрямую влияет на качество жизни людей и устойчивость экономики. Оба предприятия обеспечивают надежное газоснабжение Брянской области.

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