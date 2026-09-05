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ДТП

Иномарка и мопед столкнулись на трассе в Мглинском районе накануне

2026, 05 сентября 16:03
Иномарка и мопед столкнулись на трассе в Мглинском районе накануне
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Иномарка и мопед столкнулись на трассе в Мглинском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Днём 4 сентября на 1-м км автомобильной дороги «Мглин – Хоритоновка – Великий Бор» в Мглинском районе произошла авария. Неустановленный водитель за рулём автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом «Альфа». 62-летний мужчина ехал прямо.

Водитель мопеда получил травмы. Его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём иномарки был 25-летний мужчина. У водителя автомобиля было установлено состояние опьянения.

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