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Егор Ковальчук: «опыт работы в ЛНР помогает»

2026, 03 сентября 19:41
Егор Ковальчук: «опыт работы в ЛНР помогает»
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В интервью ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор рассказал, как ему помогает опыт работы в правительстве Луганской Народной Республики.

 

«Когда каждый день идут совершенно сложные оперативные сводки, связанные с повреждением имущества, с нарушением работы каких-то систем, к этому нужно правильно относиться, по-рабочему, но при этом оперативно реагировать. Безусловно, опыт [работы в ЛНР] помогает, и голова остается относительно холодной», — подчеркнул Егор Ковальчук.

 

 

Фото: Александр Щербак/ТАСС

 

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