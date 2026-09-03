Егор Ковальчук: «опыт работы в ЛНР помогает»

2026, 03 сентября 19:41

В интервью ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор рассказал, как ему помогает опыт работы в правительстве Луганской Народной Республики.

«Когда каждый день идут совершенно сложные оперативные сводки, связанные с повреждением имущества, с нарушением работы каких-то систем, к этому нужно правильно относиться, по-рабочему, но при этом оперативно реагировать. Безусловно, опыт [работы в ЛНР] помогает, и голова остается относительно холодной», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Фото: Александр Щербак/ТАСС