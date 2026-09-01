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Кто богаче? Пять портретов кандидатов в губернаторы Брянщины

2026, 01 сентября 17:55
Кто богаче? Пять портретов кандидатов в губернаторы Брянщины
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Брянская область готовится к досрочным выборам губернатора — они пройдут 18–20 сентября. Пятерым зарегистрированным кандидатам пришлось отчитаться о доходах и имуществе за 2025 год, и сравнение с прошлогодними декларациями получилось показательным.

Например, у коммуниста Андрея Архицкого доход подскочил почти в четыре раза — с 1,2 млн до 4,6 млн рублей, вероятнее всего из-за продажи одной из двух квартир. А вот у Алексея Тимошкова из «Справедливой России» динамика обратная: годом ранее он указывал 729 тыс. рублей, а теперь только 548 тыс.

Самым обеспеченным по итогам 2025 года оказался врио губернатора Егор Ковальчук — свыше 9 млн рублей, в основном благодаря работе в правительстве ЛНР, которое он возглавлял до назначения в Брянск. У кандидата от «Новых людей» Александры Казачковой доход составил 519 тыс. рублей, у представителя ЛДПР Руслана Титова — 784 тыс.

Итоговый разрыв между самым высоким и самым низким личным доходом среди кандидатов — почти 17,5 раза.

Подробнее о доходах и имуществе пяти зарегистрированных кандидатов читайте на сайте АиФ-Брянск.

 

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