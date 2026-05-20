Более 150 тысяч садовых цветов высадят в Брянске в начале лета

2026, 20 мая 17:28
Более 150 тысяч садовых цветов высадят в Брянске в начале лета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске заканчивается сезон цветения тюльпанов. Городские клумбы весной украсили 106 тысяч цветов сортов. Специалисты «Зелёного хозяйства» городского дорожного управления выкапывают луковицы цветов. Их отправят на хранение, а осенью вновь высадят.

«Сейчас на городские клумбы всех районов мы высаживаем бегонии, петунии, цинерарии, бальзамины и колеусы. Рассаду наши рабочие вырастили в теплицах дорожного управления. До середины июня мы должны украсить областной центр 150 тысячами цветов», — рассказала начальник отдела благоустройства дорожного управления Ольга Лисичкина.

Новые цветы специалисты уже высадили на клумбах на площади Ленина, в парке Толстого, на Театральной площади, Набережной. Всего летом и осенью работники дорожного управления планируют высадить свыше 300 тысяч цветов.

