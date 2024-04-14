В аварии на брянской трассе погибла женщина
Женщина погибла при столкновение микроавтобуса и грузовика на трассе в Брасовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 439 км автодороги М3 «Украина» в Брасовском районе произошла авария. 32-летняя женщина-водитель за рулём Volkswagen Transporter выехала на встречную полосу. Микроавтобус врезался в «ГАЗ-172412».
23-летний водитель грузовика и автомобилистка из микроавтобуса с тяжелыми травмами попали в реанимацию. Женщина на умерла в больнице.
Полиция проводит проверку.
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