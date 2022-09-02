В аварии у Кабаличей постадал 90-летний водитель

Пожилой автомобилист с проломленным черепом попал в больницу после ДТП с фурой.

Авария произошла 1 сентября на 148 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе. Как сообщили в ГИБДД, 90-летний водитель на Toyota Carina при выезде со второстепенной дороги из деревни Кабаличи не пропустил фуру Volvo. 56-летний водитель грузовика ехал из Брянска в сторону Смоленска.

В ДТП пострадал 90-летний иномарки. С переломом основания черепа и множественными переломами рёбер мужчину госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.