В Белых Берегах пьяный мотоциклист врезался в столб и погиб

Водитель ехал без шлема на чужом мотоцикле.

Смертельная авария произошла 29 июля около 19.05 на улице Коминтерна в Белых Берегах.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный 51-летний водитель мотоцикла Racer без прав, двигаясь со стороны улицы 8 Марта в сторону улицы Челюскина, не справился с управлением и врезался в электроопору. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

В момент аварии водитель был без шлема. По данным ГИБДД, он взял мотоцикл без ведома собственника.