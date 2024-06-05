В Брянске блогера Демьяненко задержали по обвинению в вымогательстве

Бежицкий районный суд избирает меру пресечения двум подозреваемым в вымогательстве. Один из них – блогер Роман Демьяненко – член партии, лидер которой признана иноагентом.

«По уголовному делу задержаны двое жителей города Брянска . Они обвиняются в вымогательстве крупной суммы у судебного пристава за нераспространение сведений о её противоправных действиях», – уточнил следователь по особо важным делам следственного отдела города Брянска Артур Махутин.

Правоохранители ходатайствуют перед судом о заключении фигурантов в СИЗО на время расследования.