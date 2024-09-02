В Брянске горела многоэтажка

В Брянске спасатели потушили квартиру в многоэтажке. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Набережная загорелась квартира в пятиэтажном доме.

На вызов прибыли спасатели на двух автоцистернах и автолестнице. Они оперативно справились с огнём.

О пострадавших на происшествии в ведомстве не сообщили. Причину возгорания выяснят специалисты.