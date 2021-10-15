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В Брянске ищут очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом

2021, 15 октября 11:00 Происшествия
В Брянске ищут очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом
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Авария произошла на улице Снежетьский Вал.

Специализированный отдел следственного управления УМВД России по Брянской области разыскивает очевидцев смертельного ДТП.

13 июля около 19.15 у дома № 1 по улице Снежетьский Вал водитель Mercedes-Benz E 200, двигаясь от Фокинского района в сторону Большого Полпино, сбил велосипедиста. 15 июля пострадавший умер в больнице.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обратиться к старшему следователю СО СУ УМВД России по Брянской области по телефону (4832) 67-03-65.

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