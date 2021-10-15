В Брянске ищут очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом

Авария произошла на улице Снежетьский Вал.

Специализированный отдел следственного управления УМВД России по Брянской области разыскивает очевидцев смертельного ДТП.

13 июля около 19.15 у дома № 1 по улице Снежетьский Вал водитель Mercedes-Benz E 200, двигаясь от Фокинского района в сторону Большого Полпино, сбил велосипедиста. 15 июля пострадавший умер в больнице.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обратиться к старшему следователю СО СУ УМВД России по Брянской области по телефону (4832) 67-03-65.