В Брянске ищут пропавшего без вести Ивана Сергеева

В Брянске продолжаются поиски 39-летнего Ивана Сергеева. Уже неделю о мужчине нет никаких вестей В последний раз его видели 13 июля.

К поискам подключились активисты отряда «Лиза Алерт». В соцсетях волонтерского движения опубликована ориентировка с приметами пропавшего. Отмечается, что его рост — 170 сантиметров. Глаза голубые, обрит наголо.

Добровольцы рассчитывают на помощь земляков. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивана Сергеева, просят связаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.