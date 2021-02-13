В Брянске ищут родных женщины, попавшей в реанимацию в Москве

Пациентка находится в критическом состоянии.

В Брянске срочно разыскивают родственников Ларисы Николаевны Лисициной. Сообщения об этом неравнодушные распространяют в соцсетях.

Как рассказала пользователь Ленчус Orlovskaya, сейчас Лариса Лисицина находится в реанимации в Москве, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Известно, что жительница Брянска почувствовала себя плохо, после чего ее доставили в больницу на скорой.

Лариса Лисицина проживает на улице Воровского в Володарском районе. В Брянске живет ее сын Сергей и внуки.

Также поисками родных Ларисы Лисициной сейчас занимаются полицейские.