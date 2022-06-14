В Брянске Kia Ceed вылетел с дороги – ранена девушка

Водитель пытался уйти от столкновения.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 13 июня около 12.30 на улице Запорожской в Брянске.

48-летний водитель Kia Ceed, двигаясь со стороны Свени Транспортной в сторону Московского проспекта, вылетел с дороги при попытке избежать столкновение с другой машиной.

21-летнюю пассажирку Kia Ceed госпитализировали с закрытым переломом средней третьей правой плечевой кости со смещением.