Юные гимназисты вместе с мэром посадили деревья в центре Брянска

2026, 12 октября 15:41

Юные гимназисты вместе с мэром посадили деревья в центре Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На прошлой неделе в сквере в центре города Брянска прошла экологическая акция. Её приурочили к 75-летию Советского района. Инициировали мероприятие классный руководитель 2 «Г» класса гимназии №7 вместе с учениками и родителями. К акции подключились сотрудники администрации во главе с мэром Александром Макаровым. Участники акции высадили в сквере саженцы двух остролистных красных клёнов и дуба.

«Я уверен, что через 10 лет сюда придут уже взрослые девушки и юноши, чтобы полюбоваться результатами своего труда. Молодцы учителя, что привели сюда детей и организовали вместе с администрацией Советского района это мероприятие!» — подчеркнул Александр Макаров.