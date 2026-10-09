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Общество

В двух районах Брянска отключили фонтаны

2026, 09 октября 17:32
В двух районах Брянска отключили фонтаны
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В двух районах Брянска отключили фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске пять месяцев в году жителей радуют десять городских фонтанов. Осенью гидросооружения уходят на каникулы. 

В Володарском и Фокинском районах специалисты уже закрыли фонтаны. Рабочие спустили воду в чашах спущена вода и продувают трубопроводы, чтобы они не лопнули в мороз. Известковые и железистые отложения смывают мойками высокого давления. Также специалисты проводят профилактический осмотр форсунок. Для защиты от непогоды фонтаны закроют щитами.

«До конца недели мы должны отключить фонтаны в Бежице и Советском районе. По традиции, последними перекроем воду в фонтанах на Кургане Бессмертия, на площади Партизан и в сквере Карла Маркса. Чашу в сквере накроем специальным настилом, в центре которого на Новый год будет установлена главная городская ёлка», — рассказал начальник отдела организации содержания фонтанов дорожного управления города Брянска Алексей Морозов.

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