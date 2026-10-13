Кражу продуктов из магазина за один день раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 13 октября 13:36

Рецидивиста, подозреваемого в краже продуктов из магазина, по горячим следам задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали мясная продукция и фрукты. Ущерб превысил 5000 рублей. Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже. 43-летний житель областного центра ранее уже был судим. Мужчина пояснил, что успел съесть похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».