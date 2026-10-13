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Криминал

Кражу продуктов из магазина за один день раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 13 октября 13:36
Кражу продуктов из магазина за один день раскрыли стражи порядка в Брянске
Источник фото

Рецидивиста, подозреваемого в краже продуктов из магазина, по горячим следам задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали мясная продукция и фрукты. Ущерб превысил 5000 рублей. Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения. 

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже. 43-летний житель областного центра ранее уже был судим. Мужчина пояснил, что успел съесть похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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