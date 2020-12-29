В Брянске машина сбила ребенка

Пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте.

В Брянске на Киевской улице случилось ДТП с пострадавшей.

Как сообщило во вторник УМВД по Брянской области, водитель автомобиля Тойота 52 лет сбила девятилетнюю девочку, которая пылалась перебежать дорогу в неположенном месте недалеко от нерегулируемого перехода.

Пострадавшая попала в больницу. Врачи диагностировали у нее ушиб голени.