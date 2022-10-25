В Брянске осудят за взятки заведующую аптекой при больнице

Прокуратура Советского района Брянска передала в суд дело в отношении заведующей аптекой при Брянской горбольнице № 1, которая обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

По информации областной прокуратуры, речь о 3,2 млн рублей, которые обвиняемая, по версии следствия, с 2015 года, будучи в сговоре с главврачом больницы, лично получила от двух предпринимателей.

Взамен она гарантировала, что будет приобретать у них медицинские товары и приобретать их в срок.

Расследование дела в отношении главврача больницы, как сообщает областная прокуратура, находится на завершающей стадии.