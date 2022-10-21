В Брянске полицейские задержали фальшивомонетчиков

Брянские полицейские задержали в областном центре двух подозреваемых в сбыте фальшивых денег.

Как сообщает УМВД по Брянской области, распознал фальшивую купюру и вызвал полицию продавец магазина на улице Чернышевского в Володарском районе города.

По версии следствия, полицейские выяснили, что задержанный успел сбыть еще две купюры в киосках.

Будучи отпущенным под подписку о невыезде, подозреваемый пытался скрыться в Ленинградской области. Однако полицейские нашли его там и задержали снова.

В итоге он рассказал, что получил купюры у знакомого, который тоже был содержан.

Пока идет следствие, оба подозреваемых находятся в СИЗО.