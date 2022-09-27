В Брянске предстанет перед судом преподаватель БГТУ

В Бежицком районе Брянска мировой судья рассмотрит по существу дело по обвинению во взяточничестве преподавателя БГТУ.

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый получил от студентов четыре взятки алкогольными напитками и суммами по 5 тысяч рублей.

Взамен он проставил взяткодателям оценки без сдачи ими нормативов.

Как сообщает областная прокуратура, обвинительное заключение по делу утвердил зам районного прокурора.