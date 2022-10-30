В Брянске ребенок покинул квартиру через окно

В доме 114 по улице Октябрьской в Брянске ребенок вышел из квартиры на втором этаже через окно.

О случившемся рассказали в соцсетях и Телеграм очевидцы.

На снимке, иллюстрирующем публикацию, видно, как мальчишка спускается, опираясь ногами в подоконник на первом этаже и держась руками за газовую трубу, которая проходит между первым и вторым этажами. Предположительно, на нее он встал, когда выбирался из окна.

Очевидцы отмечают, что мальчишка был без верхней одежды, а когда его позвали, убежал в направлении проспекта Ленина.