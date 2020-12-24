В Брянске случилось ДТП с пострадавшим в районе «Самолета»

Водитель одной из столкнувшихся машин получил телесные повреждения.

В Брянске вчера днем случилось ДТП в районе «Самолета», в котором пострадал один из водителей.

Первая информация о случившимся и фотография с места инцидента появились вчера по горячим следам инцидента в одной из брянских групп во ВКонтакте.

В четверг стали известны некоторые подробности аварии. По имеющейся информации, в ДТП пострадал водитель одной из столкнувшихся машин. Впрочем, он отделался относительно легкими повреждениями: в госпитализации не нуждался и был отпущен домой с назначением лечения.