57-летнего брянца из Почепа осудят за повторную пьяную езду

2026, 03 августа 12:48

Автомобиль «Renault Megane» арестован, уголовное дело направлено в Почепский районный суд.

57-летнего жителя Почепа Брянской области осудят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Прокуратура Почепского района утвердила обвинительный акт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Вечером 17 июня мужчина был остановлен сотрудниками ДПС на автомобиле «Renault Megane» в Почепе. Было установлено, что брянец сел за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Уголовное дело направили суд для рассмотрения, автомобиль мужчины арестовали.