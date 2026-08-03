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Происшествия

57-летнего брянца из Почепа осудят за повторную пьяную езду

2026, 03 августа 12:48
57-летнего брянца из Почепа осудят за повторную пьяную езду
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Автомобиль «Renault Megane» арестован, уголовное дело направлено в Почепский районный суд.

 

57-летнего жителя Почепа Брянской области осудят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Прокуратура Почепского района утвердила обвинительный акт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Вечером 17 июня мужчина был остановлен сотрудниками ДПС на автомобиле «Renault Megane» в Почепе. Было установлено, что брянец сел за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Уголовное дело направили суд для рассмотрения, автомобиль мужчины арестовали. 

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