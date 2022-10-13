В Брянске телефонные террористы атаковали школу №4

Школа №4, расположенная в Советском районе Брянска, сегодня, 13 октября, стала объектом атаки телефонных террористов.

О замеченных у здания школы автомобилях пожарных и Росгвардии и выставленном перед ним оцеплении сообщили очевидцы во ВКонтакте.

Позже стало известно, что вывести на улицу детей и работников образовательного учреждения пришлось после сообщения о теракте.

Обследовавшие здание саперы ничего опасного в итоге не нашли.