В Брянске условно осудили двух полицейских за разглашение гостайны

Брянский областной суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении двух бывших сотрудников полиции.

Как сообщает УФСБ по Брянской области, оба отделались условными сроками по два года каждому за разглашение государственной тайны.

Суд установил, что осужденные рассказали о негласных розыскных мероприятиях в рамках уголовного дела человеку, который не работал в полиции.

Попытка осужденных обжаловать приговор в облсуд успеха не имела.