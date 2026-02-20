Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

В Брянске возбуждено уголовное дело на нетрезвого водителя

2026, 20 февраля 11:13
В Брянске возбуждено уголовное дело на нетрезвого водителя
Источник фото

В Брянске возбуждено уголовное дело на нетрезвого водителя. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Утром 14 февраля на улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Mitsubishi Lancer. У 20-летнего водителя были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

При проверке по базе данных инспекторы выяснили, что задержанный был лишён  водительского удостоверения в декабре прошлого года за аналогичное нарушение закона. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

