В Брянске возбуждено уголовное дело на нетрезвого водителя

2026, 20 февраля 11:13

В Брянске возбуждено уголовное дело на нетрезвого водителя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Утром 14 февраля на улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Mitsubishi Lancer. У 20-летнего водителя были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

При проверке по базе данных инспекторы выяснили, что задержанный был лишён водительского удостоверения в декабре прошлого года за аналогичное нарушение закона. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.