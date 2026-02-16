Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске

2026, 16 февраля 10:46
Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске
Источник фото

Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Брянске в минувшие выходные завершился XXV фестиваль «Сюда нас память позвала». Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города приурочили ко Дню защитника Отечества.

На юбилейном фестиваля появилась новая номинация —«Герои нашего времени». Там рассматривались заявки участников специальной военной операции и членов их семей. На концерте прозвучали восемь произведений в этой номинации. Также зрители увидели выступления Романа Дулепова с «Балладой о солдате», Евгении Бердниковой с «Балладой о матери», Екатерины Волченковой, Арины Николайчук, Марии Новиковой.

Впервые на фестивале выступили сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области. Особым номером стало выступление мамы героя Марины Седневой. Вместе с ансамблем «Красная горка» она исполнила «Песню женщины». Танцевальные номера показали коллектив «Сияние» и ансамбль «Круговерть»

«Этот фестиваль, в первую очередь, для того, чтобы славить подвиги героев. Те, кто сегодня несет службу в погонах, и те, кто носил их в годы суровых испытаний, — сделали всё, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Ветераны Великой Отечественной войны разгромили самого страшного врага в истории человечества. А современные военнослужащие каждый день, рискуя жизнью, защищают наш покой», – сказал глава Советского района Денис Семёнов.

Лауреатам фестиваля вручили заслуженные награды.

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Брянске утром
16 февраля 10:00
Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Брянске утром
Память воинов интернационалистов почтили в Брянске в воскресенье
16 февраля 09:14
Память воинов интернационалистов почтили в Брянске в воскресенье
Турнир по волейболу в память о погибшем военном прошёл в Брянске
13 февраля 15:29
Турнир по волейболу в память о погибшем военном прошёл в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14208) брянск (6793) ДТП (2678) ГИБДД (2206) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1831) суд (1785) авария (1634) мчс (1494) коронавирус (1272) умвд (1029)