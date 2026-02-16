Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске

Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске в минувшие выходные завершился XXV фестиваль «Сюда нас память позвала». Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города приурочили ко Дню защитника Отечества.

На юбилейном фестиваля появилась новая номинация —«Герои нашего времени». Там рассматривались заявки участников специальной военной операции и членов их семей. На концерте прозвучали восемь произведений в этой номинации. Также зрители увидели выступления Романа Дулепова с «Балладой о солдате», Евгении Бердниковой с «Балладой о матери», Екатерины Волченковой, Арины Николайчук, Марии Новиковой.

Впервые на фестивале выступили сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области. Особым номером стало выступление мамы героя Марины Седневой. Вместе с ансамблем «Красная горка» она исполнила «Песню женщины». Танцевальные номера показали коллектив «Сияние» и ансамбль «Круговерть»

«Этот фестиваль, в первую очередь, для того, чтобы славить подвиги героев. Те, кто сегодня несет службу в погонах, и те, кто носил их в годы суровых испытаний, — сделали всё, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Ветераны Великой Отечественной войны разгромили самого страшного врага в истории человечества. А современные военнослужащие каждый день, рискуя жизнью, защищают наш покой», – сказал глава Советского района Денис Семёнов.

Лауреатам фестиваля вручили заслуженные награды.