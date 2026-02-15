Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Более 80 беспилотников сбили военные над Брянщиной с утра в воскресенье

2026, 15 февраля 14:37
Более 80 беспилотников сбили военные над Брянщиной с утра в воскресенье
Более 80 беспилотников сбили военные над Брянщиной с утра в воскресенье. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

С 7 утра 15 февраля ВСУ проводят массированную атаку по территории Брянской области. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом уже более 80 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ и мобильно – огневым группам бригады «БАРС-Брянск», которая признана самым лучшим боевым подразделением из созданных в приграничных регионах, только за прошедшую неделю было уничтожено 197 БпЛА», — уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

 

