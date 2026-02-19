28 единиц техники убирали снег в Брянске ночью

2026, 19 февраля 10:29

28 единиц техники убирали снег в Брянске ночью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей ночью в Брянске в усиленном режиме работали специалисты дорожной службы. Снег убирали 28 единиц техники. В ночную смену рабочие быстрее и эффективнее очищают проезжую часть и тротуары на всю ширину, а также остановки общественного транспорта. Автомобили и пешеходы не мешают уборке. С семи утра к работе на улицах города приступила новая бригада.

Главной проблемой для специализированной техники являются оставленные на обочинах машины. Они мешают качественной уборке. Горожан просят убирать с дорог автомобили на ночь.