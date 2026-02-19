Брянские дети приготовят пиццу в честь защитников Отечества

2026, 19 февраля 13:56

Накануне 23 февраля в Брянске пройдет кулинарное мероприятие с патриотическим подтекстом. Гриль-парк «Дача» приглашает детей из фонда «Защитников Отечества» на мастер-класс по приготовлению пиццы.

«Это уже не первая подобная история. У нас регулярно проходят развлекательные программы для детей — все совершенно бесплатно», — рассказывает Алексей Пуздров, владелец ресторанной сети.

Мероприятие запланировано на 19 февраля в 14:00 в специальной игровой зоне заведения возле площади Воинской славы. Организатор связывает тематику с богатой военной историей региона — от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны.

Программа включает не только готовку, но и дегустацию: участники смогут отведать созданные своими руками блюда и угостить родственников. Фотосъемка разрешена и приветствуется. Участие бесплатное, возрастная категория 6+.

