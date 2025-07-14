В Брянске за неделю 406 человек стали нарушителями ПДД
Среди нарушителей 75 пешеходов, 13 водителей СИМ.
В Брянске с 7 по 13 июля к административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 406 человек. Информацией поделились в городском отделе ГАИ.
За нарушения инспекторы ДПС отстранили от управления транспортными средствами 15 водителей с признаками опьянения. На 75 пешеходов и 60 мотоциклистов составили протоколы.
Также среди нарушителей оказались 13 водителей СИМ.
«Несовершеннолетним участникам дорожного движения выдали 10 талонов-замечаний, на штрафную стоянку поставили 20 транспортных средств», — отметили в ведомстве.
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