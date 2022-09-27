В Брянске задержали осужденную цыганку

Цыганку, осужденную за совершение преступления, задержали во время совместной операции сотрудники УФСИН и полиции в рамках акции по проверке находящихся в розыске жителей региона.

Как сообщает УФСИН по Брянской области, проверке были подвергнуты шестнадцать адресов.

Задержанную ждет новый суд, по приговору которого она может отправиться в колонию-поселение.