В Брянской области ищут сбежавшую из калужской больницы девушку

Пациентка пропала 19 марта.

Жителей Брянской области просят оказать помощь в поисках 26-летней Екатерины Владимировны Ермаковой.

Как сообщает брянский поисковый отряд «Лиза Алерт», 19 марта Екатерина Ермакова ушла в неизвестном направлении из больницы в Калужской области. Девушка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, голубые глаза, волосы выкрашены в красный цвет. Была одета в коричневую куртку, черные лосины, темно-синюю толстовку, белые ботинки и ярко-салатовую шапку. При себе имела красную сумку и пакет с вещами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины Ермаковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также отряд нуждается в помощи добровольцев для поисков пропавшей женщины.

Напомним, в Брянской области продолжаются поиски 37-летней Екатерины Садкеевич, пропавшей 21 марта в Унечском районе.